Quali do Rio Open: brasileiros vão mal nas simples, e Romboli disputa vaga nas duplas

O Rio Open está com a chave de simples definida. Após dois dias de qualificatórias no Jockey Clube, o principal torneio de tênis da América do Sul finalizou a primeira etapa e inicia hoje a sua fase com os tenistas todos classificados.

Porém, os diversos brasileiros que disputaram o qualificatório, não mandaram bem. Nas simples, todos foram eliminados logo no primeiro dia (sábado).

Mateus Alves

O jovem brasileiro foi derrotado pelo espanhol #133 Pedro Martínez por parciais de 6/2 e 6/3. O europeu foi muito superior durante todo o jogo. Alves, apesar de brigar por cada ponto, errou muitos saques e também não soube como colocar bolas mais complicadas para o oponente rebater.

(Foto: Divulgação/Rio Open)

Orlando Luz

O gaúcho #306 Orlando Luz foi derrotado pelo húngaro #106 Attila Balazs por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 6/3. Foi uma partida relativamente fraca de Orlandinho. Com poucos winners na partida, ele se deixou abater pelos bons saques do europeu, além de forçar bolas nos momentos errados.

(Foto: Divulgação/Rio Open)

João Menezes

O mineiro campeão do Pan ano passado, apesar de ter ganhou o primeiro set, foi derrotado pelo italiano #127 Federico Gaio. No primeiro set, apesar de ter tido um duplo break set point, Menezes não conseguiu fechar. Foi apenas no tiebreak que o brasileiro conseguiu ganhar o primeiro set por 7/6 (7-5). Ninguém quebrou serviços.

(Foto: Divulgação/Rio Open)

Já no segundo set, ambos tiveram quebras nos seis primeiros games e o jogo ficou empatado em 3/3. Mas, Menezes começou a sofrer com o italiano e forçando demais as bolas. Perdeu o set por 6/4 e o terceiro por 6/3, mesmo com todo o apoio da torcida.

Pedro Boscardin

O último brasileiro da noite foi o outro jovem Pedro Boscardin. Porém, ele também foi derrotado pelo eslovaco #122 Jozef Kovalik. As parciais foram 6/3 e 6/1. A partida foi disputada na quadra principal (Guga Kuerten) e mesmo com o apoio da torcida, Pedro passou longe da vitória.

Foto: Divulgação/Rio Open

Fernando Romboli

O experiente duplista carioca conseguiu chegar a chave principal do Rio Open. Para isso, ele, junto ao seu parceiro Attila Balazs, venceram no sábado a dupla de brasileiros formada por Thiago Wild e João Menezes por parciais de 1/6, 7/6 e 10-8. A vitória foi muito comemorada por Fernando, uma vez que perdeu o primeiro set em menos de 25 minutos.

(Foto: João Eduardo Gurgel/VAVEL)



Devido à chuva que caiu na noite de domingo, a partida do qualifying de duplas foi adiada para esta segunda-feira. Romboli e Attila buscam a vaga na chave principal contra o boliviano Hugo Dellien e o argentino Leonardo Mayer, às 16h30, na quadra 4.