Andújar surpreende e elimina Verdasco na estreia do Rio Open

Na abertura da chave principal do Rio Open, o espanhol #59 Pablo Andújar começou com o pé direito no torneio disputado na cidade maravilhosa. Enfrentando o compatriota #49 Fernando Verdasco, triunfou por 2 sets a 0, em duplo 6/3, em 1h28, nesta segunda-feira (17).

Andújar começou melhor na partida. Sacando firme e aproveitando os erros de Verdasco, conquistou duas quebras logo de cara para abrir 5/0. Apesar do placar desfavorável na parcial, o ex-número 7 do mundo esboçou uma reação e diminuiu a desvantagem para 5/3. Porém, no game seguinte, Andújar emplacou bons golpes para fechar o primeiro set em 6/3.

Precisando reagir, Verdasco voltou sacando melhor e emplacou bons golpes para alcançar o break, abrindo 2/0. Mas parou por aí. Na sequência, Andújar conseguiu dois breaks para virar a parcial em 4/2. Sólido na partida, o número 59 do ranking administrou bem a vantagem e selou a vitória por 6/3.

Na segunda rodada do ATP 500 do Rio de Janeiro, Andújar espera o vencedor do confronto entre o boliviano #78 Hugo Dellien e o espanhol #133 Pedro Martínez. A partida está marcada para às 18h15 (de Brasília) desta segunda-feira (17).