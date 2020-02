Muguruza vence Clijsters em Dubai no retorno da belga às quadras

A #16 Garbiñe Muguruza avançou às oitavas de final do WTA Premier de Dubai de um jeito especial. Na partida de primeira partida, quem estava do outro lado era Kim Clijsters, em seu primeiro jogo desde 2012. A belga retornou da aposentadoria nesta segunda-feira (17) e perdeu em dois sets a zero, parciais de 6/2 e 7/6(6).

Apesar do tempo parada, Clijsters mostrou resistência a Muguruza. O seu saque, é verdade, a prejudicou muito, com 10 duplas faltas e 58% de aproveitamento com o primeiro serviço. Porém, ela foi bem em momentos chaves na devolução e conseguiu duas quebras no segundo set.

A etapa inicial foi um passeio da espanhola. Ela venceu no saque da oponente duas vezes, inclusive logo.no primeiro game, e comandou tranquilamente o placar. A vitória parcial estava garantida após pouco mais de meia hora.

Já o segundo set, teve o dobro de duração. Muguruza abriu duas quebras de vantagem novamente, mas viu Clijsters se recuperar e levá-la para o tiebreak. No desempate, equilíbrio mais uma vez, mas a espanhola triunfou por 8-6.

Na próxima rodada do Dubai Tennis Championships, a atual vice-campeã do Australian Open irá encarar a vencedora do confronto entre a #39 Veronika Kudermetova e a #26 Dayana Yastremska.