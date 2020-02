Em jogo cheio de quebras e mais de três horas, Monteiro vence Pella e avança no Rio Open

O brasileiro #86 Thiago Monteiro venceu uma batalha na primeira rodada do Rio Open ao derrotar o argentino #26 Guido Pella por parciais de 5/7, 6/4 e 7/6(3), em 3h03, na madrugada desta quarta-feira (19).

Essa foi a segunda maior vitória da carreira do cearense. Em primeiro, está contra o francês Jo-Wilfred Tsonga, na época, era nono lugar no ranking.

O primeiro set da partida foi bem disputado. Apesar do cearense ter começado bem, abrindo 1/3, Pella mostrou o motivo que está no top-30 e colocou muitos winners em quadra. Mesmo com o jogo na igualdade, o argentino quebrou o brasileiro e sacou e confirmou a vitória no set.

No segundo set, Monteiro começou bem devagar, mas como todo o jogo, foi uma montanha russa para os dois tenistas. Com a torcida a seu favor e colocando mais bolas na quadra, o brasileiro aproveitou os erros de Pella, sacou e fechou o set

(Foto: Divulgação/Rio Open)

Logo no início do terceiro, Monteiro quebrou o serviço de Pella, mas depois, foi quebrado, igualando o jogo. Depois, o cearense correu atrás do placar e empatou em 4/4 com o argentino sacando.

Pella confirmou o serviço e depois, novamente, Monteiro igualou. No game seguinte, o brasileiro teve um break point a seu favor, mas não conseguiu fechar o game, e a partida se encaminhou para o tiebreak na Quadra Guga Kuerten.

Para a alegria da torcida, o brasileiro abriu logo 3-0 Depois, ele abriu 6-1 e logo em seguida, confirmou o set e carimbou a vitória para a próxima fase.

Ele enfrentará na próxima fase do ATP 500 do Rio de Janeiro o húngaro #106 Attila Balazs, que venceu o uruguaio #48 Pablo Cuevas.