Garin joga bem, vence Delbonis e se garante nas quartas de final do Rio Open

Vindo de estreia complicada no Rio Open, #25 Cristian Garin venceu mais uma partida nesta quarta-feira e se garantiu nas quartas de final do torneio disputado na cidade maravilhosa. Enfrentando o #86 Federico Delbonis, o chileno triunfou em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h37 de partida.

O primeiro set foi bem equilibrado, com os tenistas sacando bem e oferecendo poucas chances ao adversário. No sétimo game, o chileno emplacou uma sequência de bons golpes para conquistar a quebra de saque, abrindo 5/3. Em seguida, sacou firme e fechou a parcial em 6/4.

Embalado pela vitória no set anterior, Garin seguiu superior no confronto diante de Delbonis. No quinto game, o número 25 do ranking mundial aproveitou as chances deixadas pelo argentino e conseguiu o break para abrir 4/2. Assim como no primeiro set, o chileno administrou bem a vantagem e selou a vitória por 6/3.

Nas quartas de final do Aberto do Rio de Janeiro, Garin encarar o vencedor do confronto entre o argentino #116 Federico Coria e o jovem tenista espanhol de apenas 16 anos, #406 Carlos Alcaraz. A partida não começa antes das 20h30 (de Brasília) desta quarta-feira.