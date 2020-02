Halep vira sobre Jabeur e vai às quartas em Dubai

A #2 Simona Halep está nas quartas de final do WTA Premier 5 de Dubai. A romena avançou após derrotar a #45 Ons Jabeur de virada, nesta quarta-feira (19). O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 7/6(7), em duas horas.

Cabeça de chave número um, a romena começou mal a partida. Ela teve péssimos 18% de aproveitamento com o primeiro saque no set inicial. Isso facilitou demais a vida da oponente, que não teve problemas para conseguir duas quebras e faturar a parcial por 6/1 em apenas 26 minutos.

Halep voltou a ficar regular, como era de se esperar que fizesse desde o começo, na segunda etapa. A romena conseguiu se segurar na linha de base e pressionou a oponente dessa vez. Os golpes potentes de Jabeur começaram a voltar do outro lado e ela precisou arriscar ainda mais para buscar os winners.

Como consequência, a tunisiana errou muito e venceu apenas 38% dos pontos no seus games de saque, e 41% naqueles iniciados pela adversária. A parcial foi rápida novamente, com o término em pouco mais de meia hora, mas agora com o triunfo da número 2 do mundo. 6/2 e a partida foi para a decisão no terceiro set.

Na última série, o jogo foi mais equilibrado. Halep saiu na frente com uma quebra logo no segundo game. Jabeur deu o troco em dobro e chegou a sacar em 6/5 para fechar o confronto. A número 45 do ranking, porém, desperdiçou a chance e perdeu todos os pontos naquele game. As duas foram então para o tiebreak e a principal cabeça de chave fez seu favoritismo valer: 9-7 no desempate, 7/6 na parcial e 2 sets a 1 no geral para ela.

Com a vitória, Halep avança às quartas do Dubai Tennis Championships para enfrentar a #13 Aryna Sabalenka, que derrotou a #22 Elise Mertens nas oitavas em sets diretos.