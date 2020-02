Rybakina mantém grande fase, bate Pliskova e chega às semifinais em Dubai

Tenista com mais vitórias no ano, a #19 Elena Rybakina bateu a #3 Karolina Pliskova e se garantiu nas semifinais do WTA Premier de Dubai. A cazaque, que já derrubou Sofia Kenin neste mesmo torneio, chegou a seu 18º triunfo em 2020 após eliminar a ex-número um do mundo com parciais de 7/6(1) e 6/3, em 1h42, na manhã desta quinta-feira (20).

Muito confiante, Rybakina não se abalou após ser quebrada no sexto game, único em que deu chances para Pliskova em seu saque. A cazaque devolveu a quebra logo na sequência e nunca deixou a rival confortável. Após uma sequência de confirmações no serviço, a decisão do set inicial foi para o tiebreak. A cazaque não errou nenhuma vez no game desempate e fechou com 7/6(1), em 52 minutos.

Pressionada, Pliskova adotou uma agressividade ainda maior, se adiantando na quadra para tentar atacar o serviço de Rybakina. A tcheca chegou a oportunizar seis break points na segunda parcial, mas não conseguiu converter nenhum. A cazaque teve quatro, mas conseguiu uma quebra crucial logo no segundo game para comandar o placar. Esbanjando confiança, ela fechou em 6/3, após 50 minutos.

Diante de Pliskova, Rybakina conseguiu mais que o triplo de aces: 11 a três, e anotou 33 a 20 em winners. A cazaque chega a sua quarta semifinal no ano - dos cinco torneios que disputou, só não alcançou esta fase no Australian Open. Ela já jogou três finais: venceu o título em Hobart e foi vice em Shenzhen e São Petersburgo.

Além disso, com mais uma vitória, ela melhora seu ranking, subindo no mínimo para a inédita 18ª colocação. Na próxima rodada do Dubai Tennis Championships, ela enfrenta a vencedora do confronto entre a #15 Petra Martic e a #24 Anett Kontaveit.