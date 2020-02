Monteiro perde para Balazs em simples, mas avança na chave de duplas do Rio Open

O brasileiro #88 Thiago Monteiro foi eliminado do Rio Open ao ser derrotado na noite desta quarta-feira (19). Ele foi derrotado pelo lucky loser húngaro #106 Attila Balazs por parciais de 1/6, 6/1 e 6/4.

A partida foi disputada no dia seguinte após a sua vitória na madrugada contra o argentino #26 Guido Pella. Essa situação foi bem contestada pelos jornalistas e fãs, pois como o próprio falou após o resultado negativo, teve pouco tempo para descansar.

Apesar de ter começado o jogo com forte intensidade e garantindo o primeiro set por 6/1, Thiago viu toda a sua potência abaixar no segundo e terceiro set, tendo poucas forças para buscar uma reação, mesmo com a torcida jogando ao seu lado. Com a campanha, o cearense defendeu os 45 pontos referentes à edição passada.

(Foto:Divulgação/Rio Open)

Sem tempo para descansar, Thiago novamente entrou em quadra, dessa vez, pelas duplas ao lado do também brasileiro Felipe Meligeni. No dia em que o sobrinho de Fernando Meligeni completou 22 anos, a dupla triunfou sobre os belgas Sander Gille e Joran Vliegen com parciais de 7/6(8-6),4/6 e 10-3.

Com isso, o Brasil tem mais um representante avançando nas duplas do Rio Open. Ontem mesmo, o brasileiro Bruno Soares junto ao seu parceiro Mate Pavic, também avançaram.

Porém, o brasileiro Marcelo Demoliner, que foi campeão do ATP 250 de Cordoba na Aregentina recentemente, foi eliminado junto do seu parceiro Matwe Middelkoop, frustrando a torcida, que esperava ver o brasileiro em uma possível final. Marcelo Melo e Lukasz Kubot também estão vivos no Rio Open.