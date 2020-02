Thiago Wild tem grande atuação, mas cai para Coric no Rio Open

Foi por pouco, mas não teremos um representante brasileiro nas quartas de final no torneio de simples do Rio Open de 2020. O #206 Thiago Seyboth Wild foi derrotado pelo croata #32 Borna Coric por 6/3, 1/6 e 7/6(5), em jogo novamente marcado pela superação do paranaense, fogo da torcida, forte jogo mental e claro, momentos históricos.

Os primeiros games do primeiro set começaram até bem disputados. Porém, mais experiente e com muito mais bagagem, Coric soube variar bem o seu estilo de jogo e, mesmo com a torcida estando contra ele, conseguiu fechar o primeiro set por 6/3.

O segundo set foi o oposto, totalmente controlado por Thiago Wild. Botando as bolas na quadra, ele explorou bastante os erros do croata, que parecia estar mentalmente fora do set. O brasileiro soube explorar bem esse momento e aplicou um sonoro 6/1.

O terceiro e último foi extremamente disputado. Quando o jogo estava em 5/5, Coric sacou e errou três vezes. Thiago teve três break points (0-40). Era a principal chance do brasileiro de quebrar o serviço e sacar para o jogo. Porém, o croata correu atrás do prejuízo e com uma força mental absurda, conseguiu a recuperação e fechou o game. Wild ganhou o seguinte e o jogo seguiu para o tiebreak.

Coric chegou a abrir 4-0 no placar, mas Wild buscou e foi atrás, fazendo 4-3. Novamente no saque, o cabeça de chave quatro errou e tudo ficou igual. Porém, o croata utilizou de dois erros do brasileiro para abrir 6-4. O primeiro match point foi salvo, mas o cabeça de chave quatro finalizou a partida na sequência: 7/6(5).

Thiago agora vai disputar o ATP de Santiago na semana que vem. O sonho de ter um brasileiro campeão de simples do Rio Open, ficará para a próxima edição.

Coric enfrenta nas quartas de final do ATP 500 do Rio de Janeiro o italiano #52 Lorenzo Sonego, que desbancou o cabeça de chave dois, #23 Dusan Lajovic.