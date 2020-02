Thiem vira contra Munar e segue vivo pelo bicampeonato do Rio Open

Favorito ao título, o #4 Dominic Thiem sofreu, mas derrotou o espanhol #99 Jaume Munar, de virada, nas oitavas do Rio Open. O austríaco fechou a noite de partidas na quadra Guga Kuerten com vitória por dois a um, parciais de 6/7(5), 6/3 e 6/4, em 2h41, nesta quinta-feira (20).

Thiem, vice-campeão do Australian Open em janeiro e campeão no Rio em 2017, tinha duas vitórias sobre Munar, que treina na academia de Rafael Nadal. Mesmo com o bom retrospecto encontrou dificuldades para superar o rival.

"Munar fez uma boa partida e não me deu pontos de graça. Não estou na mesma forma que estava na Austrália, o que é normal. Não jogava no saibro desde agosto passado. O que importa é que ganhei, e que lutei do primeiro ao último ponto", avaliou Thiem.

Nas quartas de final do ATP 500 do Rio de Janeiro, Thiem vai enfrentar o italiano #128 Gianluca Mager, que vem de vitória em duelo de qualifiers sobre o português #168 João Domingues. Caso ele vença esta partida, se tornará o número três do mundo, desbancando Roger Federer.