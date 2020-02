Em jogo marcado pela chuva, Garin vence Coria de virada e avança à semifinal do Rio Open

Vindo de boa campanha no Rio Open, #25 Cristian Garin venceu mais uma e está classificado para semifinal do Aberto do Rio de Janeiro. Enfrentando o argentino #116 Federico Coria, o chileno triunfou por 2 sets a 1, 2/6, 6/3 e 7/5, em 2h16 de partida, nesta sexta-feira (21).

Coria começou mais ligado no confronto diante de Garin e conquistou uma quebra de saque logo de cara para abrir 2/0. Sólido, o argentino segurou bem a vantagem e conseguiu mais uma vantagem no sétimo game, fechando o primeiro set por 6/2.

Precisando reagir para se manter vivo no Aberto do Rio de Janeiro, Garin voltou melhor para o segundo set. No sexto game, o chileno emplacou uma sequência de bons golpes e quebrou o saque de Coria para abrir 4/2. Embalado pelo bom momento, sacou firme para vencer a parcial por 6/3 e botar fogo no jogo. Na sequência, a partida teve que ser interrompida por conta da chuva.

Confiante após a vitória na parcial anterior, Garin voltou ainda melhor e conquistou duas quebras de saque - terceiro e quinto game, abrindo 4/1. Em seguida, o chileno viu Coria reagir para devolver as duas desvantagens e igualar o placar em 5/5. Aproveitando os erros do argentino no momento decisivo, o número 25 do ranking mundial alcançou a quebra no 11º game e selou a vitória por 7/5.

Na semifinal do ATP 500 do Rio de Janeiro, Garin espera o vencedor do confronto entre o croata #32 Borna Coric e o italiano #52 Lorenzo Sonego. Com o resultado, o chileno atinge a melhor campanha da carreira no Rio Open.