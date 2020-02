Simon surpreende Medvedev e elimina principal favorito nas quartas em Marselha

O #58 Gilles Simon garantiu vaga nas semifinais do ATP 250 de Marselha e não foi de um jeito comum. O francês avançou após derrotar o #5 Daniil Medvedev, cabeça de chave número 1, de forma muito fácil. Com direito a pneu, ele passou por cima do adversário em dois sets, que tiveram parciais de 6/4 e 6/0, em pouco mais de uma hora, nesta sexta-feira (21).

Simon dominou o jogo em todos os aspectos. O dono da casa se aproveitou do fato de que o saque do oponente, um dos fundamentos mais fortes de Medvedev, não entrou em quadra e comandou a partida. O número 5 do mundo venceu apenas metade dos pontos com o seu primeiro serviço e somente 39% daqueles iniciados com o segundo.

Esse cenário fez com o que francês conseguisse triunfar com a devolução em 55% dos pontos. Simon ainda fechou a porta no seu saque, para realmente não dar nenhuma brecha para o oponente entrar no jogo. Ele garantiu 81% de aproveitamento no serviço e somente teve dois break points contra, entre os quais salvou um. Apesar de ter uma quebra sofrida, o dono da casa conseguiu cinco a seu favor e não passou aperto em momento algum.

Esse game perdido pelo francês ao sacar veio logo no início do jogo. A partir de ali, porém, ele não teve mais dificuldades. O troco para a quebra que sofreu foi dado em dobro e o francês fechou a primeira parcial em 6/4. No segundo set, sua vida foi ainda mais fácil. Atrás no placar, Medvedev sumiu de vez da partida e levou um pneu em rápidos 21 minutos. Uma hora e oito minutos depois, a vitória era do dono da casa.

Em busca de uma vaga na final, Simon vai enfrentar o #18 Felix Auger-Aliassime na próxima rodada. O jovem de 19 anos derrotou o #72 Egor Gerasimov na quartas, também em sets diretos.