Atual campeão, Tsitsipas vence Bublik e volta à final do ATP 250 de Marseille

Após vencer o #55 Alexander Bublik por 7/5 e 6/3, em 1h09, o #6 Stefanos Tsitsipas está em sua segunda final do ATP 250 de Marseille, neste sábado (22). Tsitsipas vai em busca do bicampeonato no torneio francês.

Com este resultado, Tsitsipas venceu um total de 14 sets seguidos no torneio francês. A última vez em que perdeu parciais em Marselha foi em 2018 quando perdeu o jogo para o tenista da casa, Nicolas Mahut.

“Vai ficando cada vez melhor. Eu realmente aprecio todo amor que eu recebo aqui e amanhã será um dia animado. Eu preciso me preparar, estar pronto para isso e mal posso esperar para mostrar um Stefanos Tsitsipas ainda melhor amanhã”, comentou o grego após a sua vitória.

O tenista do Cazaquistão estava em busca de fazer a terceira final de sua carreira. Para chegar até a semifinal, Bublik venceu dois tenistas cabeças de chave em jogos de três sets – Benoit Paire e Denis Shapovalov.

Com uma quebra no sexto game, Tsitsipas saiu na frente na primeira parcial, mas viu seu adversário empatar a série enquanto sacava pro set. Sacando pressionado em 5/6, Bublik teve novamente seu serviço ameaçado e, na segunda oportunidade, o grego aproveitou o set point e saiu na frente por 7/5.

Os dois tenistas venceram a mesma quantidade de pontos com o primeiro serviço – 15, mas, em compensação, o cabeça de chave número dois do torneio venceu o dobro de bolas com o segundo saque – oito a quatro.

Com apenas uma quebra na segunda parcial, Tsitsipas apenas administrou a vantagem para fechar em 6/3 e liquidar a partida. Na segunda série, o grego perdeu apenas um ponto com seus dois serviços e não teve seu serviço ameaçado.

O grego foi campeão da edição passada do torneio e vai buscar o bicampeonato no Open 13 Provence contra o #18 Félix Auger-Aliassime, que vem de vitória sobre o #58 Gilles Simon. O canadense busca vencer seu primeiro troféu na carreira já que ficou com o vice em todas as outras quatro finais que disputou.