Opelka vence duas vezes no mesmo dia, bate Nishioka na final e é campeão em Delray Beach

O #54 Riley Opelka é o mais novo campeão do ATP 250 de Delray Beach. O norte-americano garantiu o segundo título da carreira após derrotar o #63 Yoshihito Nishioka na grande final, com parciais de 7/5, 6/7(4) e 6/2. A partida durou 2h10, neste domingo (23).

Foi um duelo bastante puxado para Opelka, dado que não foi o seu primeiro no dia. Por conta da chuva no último sábado (22), o seu duelo de semifinal contra o #32 Milos Raonic foi adiado para este domingo (23). O norte-americano também precisou de três sets para garantir a sua vaga para a decisão.

O cansaço, porém, não abateu o ‘gigante’ tenista (2,11m). Seu grande serviço foi ainda mais fundamental dessa vez, para permitir que ele encurtasse os pontos e não precisasse correr tanto. E foi o que aconteceu. Foram 27 aces e 71% dos pontos com primeiro saque em quadra, dos quais venceu 87%.

Ainda assim, Nishioka ofereceu resistência, principalmente no segundo set. Ele conseguiu se manter firme no serviço naquela etapa e levou o norte-americano para o tiebreak. No desempate, ficava mais fácil para o japonês quebrar o oponente em apenas um ponto, ao invés do game inteiro. Foram dois mini-breaks a seu favor e um contra, e a vitória parcial foi sua.

Porém, nada disso adiantou. Opelka conseguiu acabar com a etapa inicial e também a última com quebras de saque regulares. O norte-americano conseguiu quatro no total, duas em cada parcial, e o adversário somente uma. Como resultado, a vitória por 2 a 1 estava garantida e o título do Delray Beach Open também.

Este é o segundo troféu que Reilly Opelka conquista em nível ATP. O primeiro foi no ano passado, em Nova York, também um torneio de séries 250.