Bertens derrota Muchova e estreia com vitória em Doha

A #6 Kiki Bertens está na segunda rodada do WTA Premier 5 de Doha, no Catar. A holandesa estreou com vitória após eliminar a #27 Karolina Muchova em sets diretos. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h20, nesta segunda-feira (24).

As duas tenistas foram bastante equiparadas, na verdade, nas estatísticas. Bertens jogou com o primeiro saque em 66% dos pontos, enquanto que Muchova o fez em 63% das vezes. Além disso, o equilíbrio seguiu no aproveitamento com o primeiro serviço (72% - 70%), pontos vencidos também com o segundo saque (50% - 42%) e sucesso logo na primeira devolução (30% - 28%).

O que fez a diferença para a holandesa foi justamente essas pequenas margens acima da oponente. Isso permitiu com que ela fosse mais decisiva nos momentos importantes e comandasse o placar. Muchova, inclusive, teve mais break points a seu favor do que a adversária, com seis contra quatro. Porém, a tcheca desperdiçou todas as chances que teve, enquanto que a número seis do mundo garantiu 75% de aproveitamento.

Sendo assim, Bertens teve três quebras a seu favor. Duas vieram no primeiro set, logo nos dois primeiros games de serviço da oponente. Assim, ela pôde administrar tranquila a vantagem até fechar em 6/2. Na segunda etapa, a cabeça de chave número sete somente garantiu uma vez a vitória no saque da outra, o que fez a etapa demorar mais, mas nada que a atrapalhasse. 50 minutos depois, o triunfo parcial e total estava anotado.

Bertens aguarda agora a vencedora do duelo entre a #424 Vera Zvonareva e a #37 Saisai Zheng para conhecer sua adversária nas oitavas de final do Qatar Ladies Open​​​​​​​.