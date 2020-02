Anisimova vence Svitolina na segunda rodada em Doha

A #29 Amanda Anisimova estreou com uma ótima vitória no WTA Premier 5 de Doha. A norte-americana já derrotou uma das grandes favoritas do torneio, a #7 Elina Svitolina, logo no seu primeiro jogo. O placar foi de 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em pouco mais de uma hora, nesta segunda-feira (24).

No geral, não foi uma partida em que a vencedora tenha massacrado a adversária. Porém, Anisimova nunca perdeu o controle do duelo, tanto física quanto mentalmente. O foco e determinação da jovem norte-americana pareceram maiores em relação à oponente desde o início.

Um dos aspectos que mais ajudaram a número 29 do mundo foi jogar bastante com o primeiro saque. Seu serviço entrou logo de cara em quadra em 79% dos pontos e, mesmo que não tivesse muita força, permitiu que ela comandasse as trocas de golpes e aplicasse a sua tática. Ao mesmo tempo, Svitolina ainda a ajudou com um aproveitamento péssimo no segundo serviço, de 37%.

Com esse cenário, Anisimova garantiu três quebras a seu favor. A primeira veio no quarto game do set inicial. Depois de salvar dois break points contra, ela precisou de apenas um para vencer no serviço da oponente em seguida. Ambas as tenistas sacaram firme de ali em diante, mas como a norte-americana tinha a vantagem, ela fechou a etapa em 6/3.

O placar foi o mesmo na segunda parcial, mas dessa vez com duas quebras a favor de Anisimova; a adversária sacou em mais oportunidades do que no primeiro set. A norte-americana abriu na liderança no quinto game, mas nem precisou sacar para o jogo. Svitolina perdeu o serviço novamente, em 5/3 contra e viu a oponente fechar o duelo.

A tenista de 18 anos avança agora à segunda rodada do Qatar Ladies Open e aguarda a definição da sua próxima oponente. Ela enfrentará a vencedora do confronto a #46 Svetlana Kuznetsova e a #50 Iga Swiatek.