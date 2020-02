Yastremska impõe terceira derrota seguida à Kenin e avança às oitavas em Doha

Desde o título do Australian Open, a #5 Sofia Kenin vem tendo problemas para vencer partidas. Nesta terça-feira (25), a estadunidense caiu para a #25 Dayana Yastremska na segunda rodada do WTA Premier 5 de Doha. A ucraniana fechou a partida em dois a zero, parciais de 6/3 e 7/6(3), em 1h36.

Kenin, que só venceu uma das quatro partidas desde que se tornou um campeã de Grand Slam, não conseguiu nenhuma quebra na primeira parcial. Yastremska salvou os únicos dois break points que enfrentou no set no terceiro game, e conseguiu quebrar o serviço da rival logo na sequência, estabelecendo a vantagem no placar e marcando 6/3, em 33 minutos.

No segundo set, Kenin conseguiu a sua primeira quebra no jogo no segundo game e chegou a abrir 3/0. Na sequência, porém, Yastremska engatou cinco games consecutivos e chegou a sacar para a partida, mas cedeu seu saque mais uma vez e a estadunidense forçou um tiebreak.

No game desempate, porém, Kenin só conseguiu vencer um ponto no seu saque e garantiu a vitória por 7/6(3), em 1h03.

A derrota de Kenin significa que não haverá a reedição da decisão do Australian Open na próxima rodada do Qatar Ladies Open. Isto porque Yastremska enfrenta na próxima rodada a vencedora do confronto entre a #16 Garbiñe Muguruza, vice-campeã em Melbourne, e a #54 Ajla Tomljanovic.