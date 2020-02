Monteiro perde primeiro set, mas se recupera e vence Mayer na estreia do Chile Open

O brasileiro #88 Thiago Monteiro começou bem a sua caminhada no saibro do ATP 250 de Santiago ao vencer, mesmo com bastantes dificuldades, o argentino #111 Leonardo Mayer por dois sets a um com parciais de 6/7, 6/3 e 6/4 em 2h31 minutos de partida.

O primeiro set, como mostrou o placar, foi bastante equilibrado. Mais experiente (32 anos), Mayer utilizou muitas bolas no fundo, deixando o jogo do cearense mais complicado. Como tem uma boa envergadura, o argentino também soube sempre a melhor hora de subir para a rede e fechar os pontos.

Porém, no segundo set, Monteiro pareceu estar em melhor forma física e com muito mais fôlego que o argentino, conseguindo ter duas quebras de serviço, fechando o segundo set por 6/3.

Com isso, veio a confiança. Thiago começou a colocar Mayer para correr. Com saques rápidos e precisos, o brasileiro conseguiu se impor no terceiro set. Ele chegou a abrir 3-1 e teve o ponto de quebra para abrir quatro a um, mas não conseguiu fechar. Porém, no fim, Thiago Monteiro terminou a partida como vencedor por 6/4 no último set.

Vale ressaltar que em 2015, Mayer chegou a posição de número 21 no ranking da ATP.

Agora, Thiago jogará contra o espanhol #97 Roberto Carballes, que ontem derrotou o compatriota #105 Jaume Munar. Antes disso, Monteiro entra em quadra pelas duplas ao lado do carioca Fernando Romboli. Eles enfrentam a dupla formada pelo indiano Divij Sharan e o australiano Artem Sitak.