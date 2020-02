Juvan salva sete match points e elimina Venus Williams na estreia em Acapulco

A #125 Kaja Juvan conseguiu um grande feito nesta terça (25). Aos 19 anos, a tenista, que veio do qualifying no WTA de Acapulco, derrotou de virada a #64 Venus Williams nas oitavas de final, depois de salvar sete match points contra. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6(4) e 6/2, após mais de duas horas e quarenta minutos de disputa.

O jogo foi bastante maluco desde o início. A jovem jogadora entrou em quadra com o propósito de buscar o winner o tempo todo, para tentar encurtar os pontos e não deixar a atleta mais experiente comandar. Venus percebeu que a adversária obtinha sucesso na sua tática, em boa parte das vezes, e resolveu arriscar também.

Esse cenário resultou em muitos winners, 28 para cada, mas também em muitos erros por parte das duas. O problema para Venus é que ela foi ainda pior que a oponente. A norte-americana anotou muitas duplas faltas, com 13, e ainda teve cinco erros não-forçados a mais que a outra.

Isso tudo foi mais que fundamental para o fato da ex-número 1 do mundo não ter fechado o duelo em sete match points que teve a seu favor. No segundo deles, a sua vitória foi até anunciada, mas Juvan pediu desafio na bola rente à linha de base e a chamada foi revertida. No restante, as duplas faltas, os erros e as bolas vencedoras da oponente, que por milímetros não saíram, fizeram a diferença.

O confronto foi tão insano que foram registradas incríveis 13 quebras de saque. A eslovena garantiu uma a mais que a oponente, justamente no último set. A primeira etapa foi vencida por Venus e a segunda foi para o tie-break, em que a jovem tenista venceu e iniciou a sua grande virada.

No fim das contas, a maratona de 2h40 marcou o triunfo de Juvan. A qualifier segue agora às oitavas de final do Abierto Mexicano Telcel para enfrentar a compatriota #74 Tamara Zidansek