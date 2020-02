Monteiro arrasa Carballes Baena e vai às quartas em Santiago

O brasileiro #88 Thiago Monteiro derrotou o espanhol #97 Roberto Carballes Baena por dois sets a zero com parciais de 6/1 e 6/4, nesta quinta-feira (27), em Santiago. Com o resultado, o cearense avançou às quartas de final do Chile Open em apenas 1h23.

Com oito aces na partida, Monteiro mostrou toda a sua experiência jogando no seu piso de maior conforto, o saibro. Ele começou o jogo colocando o espanhol para correr, direcionando muito mais as suas bolas e tendo bastante winners na partida. O europeu parecia estar meio afobado e desconcentrado no primeiro set. O forte calor chileno, pode ter sido um fator que contribuiu bastante.

Apesar de que no segundo set, Carballes fez um jogo um pouco mais duro, Monteiro conseguiu mesmo assim, jogar o suficiente para quebrar uma vez o seu serviço e confirmar sua ida para as quartas de final. Como o jogo não durou tanto tempo, Monteiro agora terá um bom período para se recuperar.

Agora, Monteiro espera o vencedor entre o peruano #146 Juan Pablo Varillas e o espanhol #45 Albert Ramos Vinollas, um dos favoritos ao título do ATP 250 de Santiago.