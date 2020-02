Barty supera Muguruza e vai às semis em Doha

A #1 Ashleigh Barty garantiu vaga na sua terceira semifinal da temporada nesta quinta-feira (27). O torneio dessa vez é o WTA Premier 5 de Doha e a vítima nas quartas foi a #16 Garbiñe Muguruza. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7(4) e 6/2, em quase duas horas de disputa.

Barty começou o jogo com tudo. No primeiro set, ela não perdeu um ponto sequer quando jogou com o primeiro saque. Além disso, ainda venceu metade das trocas de bola que iniciaram no serviço da oponente. Apenas um game perdido e em 26 minutos a número um do mundo já estava à frente no placar.

A situação no segundo set, porém, foi diferente. Muguruza percebeu que também precisava jogar mais com o seu primeiro serviço, se quisesse controlar melhor os pontos, e foi o que ela fez, em 81% dos pontos. Enquanto isso, Barty caiu para 66% nesta estatística e deu mais chances para a oponente.

Com esse cenário, a espanhola incomodou. Ela chegou, inclusive, a ter a vantagem nas mãos depois de quebrar o saque da adversária no sexto game. A australiana, porém, conseguiu dar o troco em seguida e igualou tudo novamente. Assim, as duas foram para o tiebreak. Muguruza abriu dois mini-breaks de vantagem e dessa vez não deixou a oportunidades passar. 7-4 para ela no desempate e a decisão foi para o terceiro set.

O problema para Muguruza é que a atual número um não se abalou. Pelo contrário, ela voltou melhor ainda para a última etapa, da mesma maneira que jogou na primeira. Suas devoluções profundas e firmes fizeram a diferença, e ela novamente venceu mais da metade dos pontos no saque da oponente. Barty demorou somente seis minutos a mais do que na parcial inicial e fechou em 6/2 para garantir a vitória em 2 a 1.

Na semifinal do Qatar Ladies Open, Barty vai encarar a #11 Petra Kvitova, que precisou de dois tiebreaks para passar pela #44 Ons Jabeur nas quartas. A número um venceu os últimos quatro confrontos.