Djokovic bate Tsitsipas na final em Dubai e mantém invencibilidade no ano

O #1 Novak Djokovic aumentou a invencibilidade no ano para 18 jogos ao vencer o título do ATP 500 de Dubai. Após salvar três match points contra Monfils nas semifinais, Djokovic precisou de 1h19 para anotar 6/3 e 6/4 sobre o #6 Stefanos Tsitsipas, neste sábado (29).

Este é o quinto título de Djokovic em Dubai e o terceiro na temporada - ele já havia vencido a ATP Cup com a Sérvia e o Australian Open. O confronto direto entre os dois agora está empatado, com três vitórias para cada.

Na primeira parcial, os saques foram dominantes na maioria do tempo. Djokovic salvou um break point no quinto game e conseguiu aproveitar a única chance que teve no oitavo para quebrar o grego e fazer 6/3, em 40 minutos.

Na segunda parcial, Djokovic conseguiu a primeira quebra no quinto game, mas Tsitsipas devolveu imediatamente para se manter vivo na partida. Na reta final do set, porém, o sérvio se impôs e venceu 12 dos últimos 13 pontos para fechar com 6/4, em 39 minutos, e garantir mais um troféu do Dubai Tennis Championships.

Após conquistar seu 79º título no circuito da ATP, o número um do mundo falou, bem humorado, na possibilidade de terminar 2020 invicto. "Um dos objetivos é ficar invicto a temporada inteira. Não, estou brincando. Na verdade, não estou brincando não", disse, rindo.

No total, contando a Copa Davis no fim do ano passado, Djokovic chegou a 21ª vitória consecutiva. Esta é a sétima vez que ele alcança uma série de pelo menos 20 jogos sem perder. O recorde é 43, entre o fim de 2010 e 2011.