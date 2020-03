Sabalenka bate Kvitova na decisão em Doha e conquista sexto título na carreira

A #13 Aryna Sabalenka fez grande atuação para bater a #11 Petra Kvitova na decisão do WTA Premier 5 de Doha, neste sábado (29). Sabalenka precisou de 1h11 para anotar duplo 6/3 e conquistar seu sexto título na carreira, o primeiro em 2020. O confronto direto entre as tenistas está empatado em dois a dois.

Sabalenka não enfrentou nenhum break point na primeira parcial, tendo perdido apenas seis pontos em seu saque durante todo o set. Em suas duas primeiras passagens no saque no jogo, Kvitova foi ameaçada, sendo quebrada na segunda delas. Inatingível no saque, a cabeça de chave nove fechou em 6/3, após meia hora.

No segundo set, Sabalenka enfrentou cinco break points, todos no mesmo game, o quarto, e salvou todos de forma incrível. Com sete aces, 21 winners e somente 15 erros não-forçados, ela passou a pressionar, e Kvitova sentiu a chance perdida. A tcheca, apesar de ter salvo três match points, perdeu os quatro últimos games e viu a bielorrussa garantir o título do Qatar Ladies Open com um 6/4, em 41 minutos.

Com o título, seu terceiro de WTA Premier 5, Sabalenka ultrapassa Kvitova, sobe ao 11º posto e se aproxima do retorno ao top 10 - ela está apenas 10 pontos atrás de Naomi Osaka.

A bielorrussa é a décima vencedora diferente em dez títulos na temporada - a 11ª sai ainda neste sábado (29), na final em Acapulco, no México, entre a canadense #192 Leylah Fernandez e a britânica #69 Heather Watson.