Soberano, Nadal vence Fritz e fatura tricampeonato do ATP 500 de Acapulco

Na madrugada de sábado para domingo, o espanhol #2 Rafael Nadal voltou ao topo do pódio mais uma vez. Ele levantou o tricampeonato do ATP 500 de Acapulco, no México, ao passar tranquilamente pelo americano #35 Taylor Fritz, com parciais de 6/3 e 6/2, conquistando assim o seu 85º título da carreira.

Em 1h14 de partida, o espanhol mostrou, como de costume, muita intensidade e agressividade para vencer. Assim como em toda competição, Nadal não sofreu nenhuma quebra de saque. Ao todo, Nadal perdeu apenas 25 games em cinco partidas disputadas no Abierto Mexicano Telcel.

Rafael Nadal é o quarto maior tenista com títulos na história do tênis. Aos 33 anos, ele está a nove taças de Ivan Lendl, o terceiro colocado da lista. Jimmy Connors está no topo, com 109 conquistas, seguido por Roger Federer, que tem seis a menos.