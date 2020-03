Venus perde de virada para Schmiedlova em Monterrey e chega a quinta derrota seguida

Aos 39 anos, a #65 Venus Williams chegou ao quinta derrota seguida no circuito. Nesta segunda-feira (3), a ex-número um do mundo caiu para a qualifying #199 Anna Karolína Schmiedlova na primeira rodada do WTA de Monterrey​​​​​​​, no México. A eslovaca venceu de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, em 2h29. Este foi o terceiro confronto entre as duas, e a segunda vitória de Schmiedlova.

Venus começou a partida indo bem nos momentos decisivos até abrir 5/1. A partir daí, Schmiedlova conseguiu reagir, salvou três set points, e devolveu as duas quebras, explorando principalmente o segundo saque da rival, tendo a oportunidade de sacar para empatar o set. Aí, porém, Williams conseguiu sua terceira quebra em quatro chances e conseguiu fechar em 6/4, em 50 minutos.

Na segunda parcial, as duas tiveram muitos problemas nos saques. Cada uma enfrentou sete break points, enquanto Venus teve cinco duplas faltas, e Schmiedlova, quatro. A eslovaca, porém, foi mais eficiente. Ela só foi quebrada uma vez, enquanto conseguiu três no serviço da ex-número um e fez 6/3, em 57 minutos.

Com a confiança em baixa, Venus não conseguiu voltar para o jogo na terceira parcial. Schmiedlova abriu 4/0, até cedeu seu serviço uma vez, mas manteve-se firme e, mesmo com Williams lutando para se manter na partida, fechou o jogo com a oitava quebra na partida para fazer 6/2, em 42 minutos.

No total, Venus teve dois aces e 12 duplas faltas, contra três e nove de Schmiedlova, respectivamente. Williams teve apenas 30% de aproveitamento no segundo saque e enfrentou 20 break points, salvando 12 deles - a eslovaca salvou 8/13.

Schmiedlova, ex-número 26 do mundo, sofreu uma lesão e não participou na metade final da temporada passada. Ela não vencia uma partida de chave principal de torneios WTA desde Madrid, em maio.

Na segunda rodada do Abierto GNP Seguros​​​​​​​, Schmiedlova enfrenta a #57 Marie Bouzkova, que vem de vitória sobre a #173 Kristina Kucova, parciais de 6/4 e 6/2.