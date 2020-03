Svitolina estreia com vitória tranquila sobre Kovinic em Monterrey

A #7 Elina Svitolina está na segunda rodada do WTA de Monterrey, no México. A principal cabeça de chave avançou após derrotar a #88 Danka Kovinic em sets diretos. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas uma hora de partida, nesta terça-feira (3).

Svitolina realmente foi bem superior à adversária na estreia, principalmente no saque. A ucraniana anotou seis aces, enquanto que Kovinic teve a mesma quantidade, mas em duplas faltas. O segundo serviço também fez muita diferença, com a favorita anotando 62% de aproveitamento; a oponente ficou com apenas 33%.

A verdade é que a cabeça de chave número um não foi tão bem assim na devolução, ainda assim, seis break points a seu favor vieram, devido a erros da oponente, e ela aproveitou metade deles - três quebras no total. A montenegrina não teve uma chance sequer de dar o troco.

Uma dessas quebras veio logo no primeiro game de serviço de Kovinic. Ela até se recuperou bem depois de um 15/40 e conseguiu a igualdade, mas cedeu dois pontos seguidos depois e viu Svitolina levar a melhor. A número 88 se manteve firme no saque após isso, mas não foi o suficiente: 6/3, em pouco mais de meia hora, e 1 a 0 para a ucraniana.

A principal favorita do torneio voltou com mais confiança ainda na segunda etapa. Sua devolução melhorou e ela garantiu duas vitórias no serviço da adversária. Apenas dois games perdidos, em 28 minutos, e o triunfo no placar geral era dela. Um rápido 2 sets a 0 para começar muito bem a campanha no torneio.

Na próxima rodada do Abierto GNP Seguros, Svitolina irá enfrentar a qualifier #142 Olga Govortsova. A bielorussa avançou após estrear na chave principal com vitória sobre a lucky loser #131 Caroline Dolehide por 2 sets a 1.