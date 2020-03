Kenin salva match point, supera Cristian e sobrevive no WTA de Lyon

Com muitas dificuldades, a #5 Sofia Kenin superou a qualifier #174 Jaqueline Cristian e se garantiu nas quartas de final do WTA de Lyon. A atual campeã do Australian Open precisou salvar um match point, mas sobreviveu ao duelo de tenistas de 21 anos e venceu de virada, parciais de 6/7(5), 7/5 e 6/4, em 2h32, nesta quinta-feira (5).

Além de errar muito pela impaciência, Kenin cedeu muitos pontos na devolução pela pressa em fechar os pontos rapidamente. A estadunidense chegou a ter set point na primeira parcial, mas Cristian batalhou para vencer no tiebreak, em 52 minutos.

No segundo set, Cristian se segurou na sua estratégia, aproveitando-se dos erros de Kenin e chegou a ter match point no saque da estadunidense em 3/5, mas não conseguiu fechar. A romena chegou a sacar para o jogo, mas foi quebrada neste e no 12º game. Após desperdiçar três set points, a cabeça de chave um finalmente empatou a partida: 7/5, em 57 minutos.

O último set não teve quebras até o oitavo game. Kenin engatou dez pontos seguidos e chegou a ter 5/3 e 30-0, mas foi quebrada. Cristian sacou em 4/5, mas não resistiu e acabou perdendo a longa partida: 6/4, em 43 minutos.

Mesmo sem grandes performances e contra adversárias fora do top 100, Kenin vence pela primeira vez duas partidas seguidas desde o título do Aberto da Austrália. Ela segue para as quartas da edição inaugural do Open 6ème Sens para enfrentar a #130 Océane Dodin, que passou nas oitavas sem jogar, após a desistência da #66 Jil Teichmann.