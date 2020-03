Kenin supera Friedsam e garante título do WTA de Lyon

A #5 Sofia Kenin teve vários percalços durante a semana, mas conquistou neste domingo (8) a edição inaugural do WTA de Lyon. A estadunidense bateu a alemã #136 Anna-Lena Friedsam na decisão por dois sets a um, parciais de 6/2, 4/6 e 6/4, em 1h51.

Kenin perdeu apenas cinco pontos no saque na primeira parcial, dominou totalmente e precisou de apenas 25 minutos para fazer 6/2. Ela chegou até a quebrar no início do segundo set, mas Friedsam conseguiu reagir e não enfrentou mais nenhum break point até o fim do set. A alemã, que disputava sua primeira final desde 2015, buscou o empate no jogo: 6/4, em 43 minutos.

Na parcial final, Kenin conseguiu duas quebras para abrir 4/1, antes de Friedsam reagir e diminuir para 4/3. Na chance que a número cinco do mundo teve para sacar para o jogo, a alemã chegou a salvar dois match points, mas a estadunidense confirmou o favoritismo: 6/4, em 43 minutos.

No caminho até a decisão do Open 6ème Sens, Kenin só não jogou três sets na estreia. Dos cinco jogos que fez, apenas uma foi contra uma tenista do top 100 - a semifinal contra a #62 Alison van Uytvanck. Ele ainda precisou salvar um match point na partida de segunda rodada contra a #174 Jaqueline Cristian.

Mesmo com toda a dificuldade, a jovem de 21 anos conquista seu segundo título no ano, o quinto na carreira. Ela ultrapassa Bianca Andreescu no ranking e alcança a inédita quarta posição.

Já Friedsam, que passou por muitas lesões entre 2017 e 2018, vai se recuperando no ranking. A ex-número 45 do mundo jogou a segunda final da carreira em torneios de simples no circuito da WTA, a primeira desde o vice em Linz 2015. Com o resultado em Lyon, ela sobe 30 posições no ranking, e alcança o 106º posto.