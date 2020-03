Svitolina supera Bouzkova em longa final e é campeã do WTA de Monterrey

A #7 Elina Svitolina se sagrou campeã do WTA de Monterrey, neste domingo. Cabeça de chave número um, a ucraniana faturou o título do torneio mexicano após derrotar a #57 Marie Bouzkova na final deste domingo (8). A partida foi bastante longa, três horas de duração, e teve placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4.

As duas tenistas fizeram uma decisão bastante intensa. As trocas de golpe se estenderam e a liderança ficou em constante mudança por boa parte do tempo. Svitolina e Bouzkova tem grande potência de bola e um forte jogo mental. A ucraniana triunfou no fim por ser mais precisa e se adaptar melhor ao cenário do jogo.

O poder de variação da número 7 do mundo fez a diferença. Ela soube muito bem quebrar o ritmo nos pontos longos, cada hora com um golpe diferente - dropshots, bolas profundas, winners precisos na linha, entre outros. Além disso, ainda saíram seis aces e 73% de aproveitamento com o primeiro serviço.

A partida foi iniciada com quebra a favor de Bouzkova logo no primeiro game, que foi bastante extenso, com sete igualdades em 40-40. Svitolina deu o troco, porém, logo depois e empatou o placar. Tudo se encaminhava para um tiebreak quando a tcheca levou a virada justamente quando sacava em 5/6, e viu a oponente garantir a parcial.

Os dois sets que vieram em seguida foram opostos. Na segunda etapa, as jogadoras se mantiveram mais firmes no serviço e apenas uma quebra foi realizada. A vantagem dessa vez foi para Bouzkova, no sétimo game. Confiante, ela não cedeu mais nenhum break point, anotou 6/4 e igualou o marcador geral.

Já o terceiro set, foi uma verdadeira 'terra de ninguém'. Os saques das tenistas simplesmente não entraram em quadra e cinco quebras saíram somente naquela etapa. Para sorte de Svitolina, três delas foram a seu favor. A favorita chegou, inclusive, a sacar para o título e perdeu o game, mas devolveu na mesma moeda em seguida. Mais um 6/4 anotado, agora a favor da principal cabeça de chave, que confirmou o seu favoritismo com a vitória por 2 a 1.

Este é 14º título de simples de Elina Svitolina na sua carreira. Com esse triunfo, ela mantém um grande aproveitamento em finais de torneio, com apenas três perdidas até hoje - WTA Finals no ano passado, New Haven e Zhuhai em 2016. Ela não vencia um título desde o Finals em 2018.