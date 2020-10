Kenin vence 12 games seguidos contra Bara e segue no Aberto da França

Após partidas de três sets nas duas primeiras rodadas, a #6 Sofia Kenin teve mais tranquilidade neste sábado (3). Ela bateu a #142 Irina Bara por 6/2 e 6/0, em 1h14, na quadra Philippe Chatrier, e se garantiu nas oitavas de final.

Após ser quebrada no segundo game e sair perdendo por 2/0, Kenin atropelou e não perdeu mais games daí para frente. Mesmo com o placar amplo, Bara teve chances de equilibrar o jogo. Ela teve três game points e quatro break points até o final da parcial, mas não conseguiu converter. Assim, a campeã do Australian Open fechou com 6/2, em 37 minutos.

No segundo set, Kenin melhorou ainda mais. Ela teve 18 winners, contra 15 no primeiro, e nove erros não-forçados, sete a menos que na série anterior. Mesmo com games equilibrados, a estadunidense fez 2/0 e depois venceu 15 dos 19 pontos seguintes para abrir 5/0 e 40-15, com dois match points. A partir daí, veio o game mais longo da partida.

Bara esteve perto de evitar o 'pneu' após salvar dois match points e ter cinco break points, porém, Kenin, outra vez, mostrou calma no momento decisivo. Ela manteve a compostura e fechou em 6/0, novamente em 37 minutos.

O saque de Bara foi muito explorado por Kenin. A romena colocou 74% do seu primeiro serviço em quadra, mesmo número da rival, mas só venceu 43% nesta situação, contra 63% da estadunidense. Além disso, ela só venceu 2/13 pontos com o segundo saque.

Nas oitavas de final no Aberto da França pelo segundo ano consecutivo, Kenin encara a vencedora do confronto entre a #49 Fiona Ferro e a #58 Patricia Maria Tig, que pode ser a terceira romena seguida no caminho da cabeça de chave quatro.