Monteiro cai para Fucsovics e encerra melhor participação da carreira em Slams

Jogando pela primeira vez na terceira rodada de um Grand Slam, o #84 Thiago Monteiro caiu neste sábado (3) em Roland Garros. O brasileiro perdeu por três sets a zero para o #63 Martón Fucsovics, parciais de 7/5, 6/1 e 6/3, em 2h22. Este foi o segundo confronto entre os tenistas, e a segunda vitória do húngaro.

O jogo começou com quatro quebras seguidas, mas, a partir disto, o próximo break point só veio no game decisivo. Monteiro até ameaçou mais os serviços de Fucsovics, mas, no 12º game, voltou a enfrentar chance de quebra e acabou cedendo seu serviço e a parcial: 7/5, em 59 minutos.

O começo da segunda parcial também foi equilibrado, com os dois tenistas salvando bps no segundo e terceiro games. A partir do quarto, porém, Fucsovics atropelou. Ele venceu os 14 últimos pontos do set e fez 6/1, em 37 minutos.

Muito confiante, Fucsovics foi quase perfeito no set final. Ele não enfrentou nenhum break point e contabilizou 16 winners - nos dois anteriores, tinha 12 somados - e somente três erros não-forçados. Monteiro também melhorou seus números - oito bolas vencedoras e quatro erros -, mas não conseguiu equilibrar.

O húngaro venceu 100% dos pontos no primeiro serviço e somente dois no seu saque no total e não deu chances ao brasileiro. Ele quebrou o serviço no primeiro e último games e fez 6/3, em 46 minutos.

Com a campanha em Paris, Monteiro já sobe para a 75ª posição do ranking da ATP, uma atrás de sua melhor marca na carreira.

Fucsovics chega à quarta rodada de um Slam pela terceira vez na carreira, a primeira fora do Australian Open. Nas oitavas do Aberto da França, o húngaro encara o embalado #12 Andrey Rublev, que vem de vitória em três sets sobre o ex-top 5, atual #118 Kevin Anderson.