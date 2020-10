Collins surpreende, vira no terceiro set e elimina Muguruza em Roland Garros

Em três sets, a zebra passeou em Roland Garros 2020 neste sábado. A norte-americana #57 Danielle Collins venceu a #15 Garbiñe Muguruza, campeã de 2016. E credencial nenhuma fez com que a espanhola vencesse neste sábado (3).

Quando conseguiu encaixar o jogo, é bem verdade, Muguruza fechou o set vencido por ela com facilidade. O primeiro e último, porém, tiveram vitória da norte-americana. A espanhola chegou a ter 3/0 na parcial final, mas Collins fechou em 7/5, 2/6 e 6/4.

Equilíbrio

O começo da peleja, por sinal, parecia um bom presságio para a espanhola. Logo no primeiro game, ela quebrou o serviço de Collins em 11 pontos. A contagem voltou a ficar empatada no quarto momento, com a norte-americana devolvendo a ação.

Com o já citado equilíbrio, nem uma das atletas conseguiu quebrar o serviço da rival - foram apenas dois break points em toda a sequência, por sinal. Podendo levar a peleja para o tiebreak, porém, Muguruza sucumbiu e deixou que Collins quebrasse o serviço, fechando o set em 7/5.

Manutenção

O segundo set foi muito diferente do primeiro, mas teve uma coincidência: o primeiro game teve o serviço de Collins quebrado. A partir daí, porém, a espanhol passou a dominar o jogo. Tanto que, no terceiro saque da norte-americana, novamente venceu o momento - e deixou o período em 4/1.

Daí para frente, coube a Muguruza administrar a vantagem e confirmar os próprios saques para fechar o segundo set em 6/2.

Erros

Nos primeiros quatro games do terceiro set, três tiveram quebras de serviço - o primeiro, por sinal, novamente de Muguruza sobre Collins. E, ao fim do período, a espanhola saiu com 3/1 - em período com 13 pontos.

A partir do sétimo período, dois games com nove pontos - e ambos com vitória da norte-americana. O placar, então, sofreu uma reviravolta: Collins, que antes da sequência perdia por 4/2, empatou o placar. Mais do que isso: não perdeu mais games, novamente quebrado o saque de Muguruza no décimo momento - e encerrou a partida em 6/4.

O que vem por aí

Nas oitavas de final de Aberto da França, Collins enfrentará a tunisiana #35 Ons Jabeur, que vem de vitória em três sets sobre a #12 Aryna Sabalenka.