Svitolina domina Garcia e volta às quartas em Roland Garros após três anos

Em dia de zebras, a #5 Elina Svitolina confirmou o favoritismo e se garantiu nas quartas de final de Roland Garros. A ucraniana bateu a dona da casa #45 Caroline Garcia com parciais de 6/1 e 6/3, em somente 1h04, neste domingo (4), na quadra Philippe Chatrier. Este foi o quinto confronto entre as tenistas, e a segunda vitória de Svitolina.

Com muito mais precisão e calma, Svitolina sofreu pouco durante a partida. As duas tiveram cinco winners na primeira parcial, mas Garcia teve 18 erros não-forçados, contra apenas seis da ucraniana. Ela abriu 3/0 no set inicial, chegou a ser quebrada uma vez, mas restabeleceu a vantagem de duas quebras na sequência. A cabeça de chave três venceu 12 dos últimos 14 pontos da série e fez 6/1, em 26 minutos.

Garcia conseguiu subir um pouco o nível no segundo set, mas não foi o suficeiten para superar a consistência de Svitolina. A ucraniana só cedeu um break point, aproveitado por Garcia, e teve cinco winners, contra 11 da francesa, que teve 16 erros não-forçados, o dobro da cabeça de chave três.

Svitolina quebrou nas duas primeiras passagens de Garcia na segunda parcial e abriu 4/1. A partir daí, ela só perdeu dois pontos no seu serviço e garantiu a segura vitória por 6/3, em 38 minutos.

Esta é a terceira vez que Svitolina alcança as quartas de final em Roland Garros na carreira - as outras foram em 2015 e 17. Na próxima fase, ela enfrenta a qualifier argentina #131 Nadia Podoroska, estreante no Aberto da França, que vem de vitória de virada sobre a #117 Barbora Krejcikova.