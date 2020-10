Nadal não toma conhecimento de Korda e avança em Roland Garros

Dizem que o número 13 traz azar. Não é isso que acontece com #2 Rafael Nadal, aparentemente. O espanhol, que busca o 13º título em Roland Garros, segue forte no Slam francês. Neste domingo (4), ele venceu tranquilamente o qualifier #213 Sebastian Korda, seu grande fã, parciais de 6/1, 6/1 e 6/2.

A vitória veio em três sets e em pouco menos de duas horas de jogo - 1h56. Ao longo de toda a peleja, Korda venceu apenas quatro games.

Cartão de visitas

O primeiro game, com saque de Nadal, foi equilibrado: foram 13 pontos (e dois break points) antes que o espanhol confirmasse o favoritismo. Depois, porém, tudo voltou ao devido lugar: foram duas quebras de serviço consecutivas do espanhol. Apenas no sexto game Korda conseguiu confirmar o seu saque - e, logo na sequência, perdeu o primeiro set com parcial de 6/1.

Favoritismo confirmado

O show espanhol continuou no segundo set. Em quatro serviços de Korda, Nadal venceu três - apenas no terceiro o estadunidense confirmou o saque. Não houve, entretanto, equilíbrio: o game com mais pontos foi o quinto, com sete. O set, por sinal, durou apenas 33 minutos.

O terceiro set, por outro lado, foi o mais demorado: 46 minutos. E ele já começou com uma surpresa: Korda quebrou o serviço de Nadal em um game de nove pontos. Mais do que isso: manteve a vantagem até o quarto game, quando o espanhol devolveu a quebra. Desse momento até o final da peleja, entretanto, apenas o espanhol venceu games - e fechou a partida em 6/2.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Aberto da França, Nadal enfrentará o italiano #79 Jannik Sinner, que surpreendeu o #7 Alexander Zverev em quatro sets.