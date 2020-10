Thiem sofre, mas vence Gaston em cinco sets e avança em Roland Garros

Atletas que chegam em um Grand Slam por meio de um wildcard, muitas vezes, são eliminados em fases muito precoces das grandes competições do tênis. Não foi o que aconteceu com #239 Hugo Gaston em Roland Garros. O francês de 20 anos avançou até as oitavas de final e quase teve ainda mais sucesso no saibro francês.

O atleta deu muito trabalho ao atual vice-campeão, #3 Dominic Thiem, muito mais bem qualificado no ranking da ATP. O campeão do US Open precisou de cinco sets para eliminar o tenista da casa em 3h36.

Normalidade

No começo, Thiem conseguiu impôr seu favoritismo. No quinto game da partida, Gaston precisou de 13 pontos para confirmar o saque. No sétimo, novamente com serviço francês, a quebra que sacramentou a vitória do austríaco no primeiro set - que acabou três games depois, com parcial de 6/4.

O roteiro do segundo set foi muito semelhante com o do primeiro. Mas, no quinto game, o francês teve, de fato, o serviço quebrado. Coube ao austríaco, apenas, manter a vantagem para fechar o set, novamente, em 6/4.

Reação

O terceiro set teve mudanças no roteiro. No quarto game, Gaston quebrou o saque do rival pela primeira vez. No seguinte, entretanto, veio a retribuição: Thiem quebrou o serviço do francês. O décimo game quase teve uma nova quebra do francês, mas, em treze pontos, o austríaco salvou-se. Quando a peleja estava 6/5 para o pior ranqueado, porém, a quebra veio - e o jovem francês fez 7/5, vencendo o terceiro set.

Apenas uma quebra no quarto set - e, novamente, a favor do francês. No quarto game, Gaston tomou a vantagem do set - que, por sinal, foi mais rápido que os anteriores. O momento com mais pontos foi o quinto game, com sete pontos disputados. O período foi encerrado com parcial de 6/3.

Decisão no fim

Normalmente nervoso, o quinto set teve, ao menos, a manutenção dos saques. A partir do sétimo game, porém, a situação começou a ficar mais emocionante. Nele, Thiem confirmou o saque em sete pontos. No seguinte, porém, Gaston teve o serviço quebrado e deixou a peleja nas mãos do austríaco.

No nono game do quinto set, em nove pontos, um break e dois matches points. Melhor para o austríaco, que fechou o cotejo em 6/3.

O que vem por aí

Nas quartas de final em Paris, Thiem encara o argentino #14 Diego Schwartzman, que ainda não perdeu sets no torneio e vem de vitória sobre o #46 Lorenzo Sonego.