Kvitova supera Zhang e faz melhor campanha em oito anos no Aberto da França

Terceira melhor cabeça de chave ainda viva em Roland Garros, a #11 Petra Kvitova alcançou as quartas de final em Paris pela segunda vez na carreira, a primeira desde 2012. A tcheca bateu nesta segunda-feira (5) a #40 Shuai Zhang, parciais de 6/2 e 6/4, em 1h19, na quadra Philippe Chatrier. Este foi o quinto encontro entre as tenistas, e a terceira vitória de Kvitova.

Na primeira parcial, Kvitova conseguiu quebra nos dois primeiros games de saque de Zhang e só enfrentou um break point em todo o set - salvo no sexto game. A chinesa, por outro lado, teve muita dificuldade em todas as suas passagens de saque - foi quebrada duas vezes, enfrentou deuce em outra e salvou dois set points na última. Sacando no oitavo game em sua terceira chance de fechar a partida: 6/2, em 37 minutos.

O segundo set teve games bem mais curtos, mas Kvitova mais uma vez abriu boa vantagem. Ela conseguiu quebras no primeiro e sétimo games para abri 5/2 e teve chance de sacar para o jogo, mas foi quebrada pela primeira vez no dia. Zhang mais uma vez salvou um match point no seu serviço, mas, na sequência, a tcheca fechou com 40-0 e fez 6/4, em 42 minutos.

Kvitova teve 23 a nove em winners, e começou nove erros não-forçados a mais - 29 a 20. Zhang, que fez sua melhor campanha em Paris na carreira, venceu, em porcentagem, mais pontos com o segundo do que com o primeiro serviço - 59% a 51% -, enquanto a tcheca teve 71% quando usou o primeiro saque.

Com a campanha em Paris, Kvitova volta ao top 10 da WTA - ela é a #9 no momento. Caso seja campeã, pode assumir no máximo a quarta colocação - caso Svitolina avance às semis, a melhor posição possível para a tcheca seria a quinta.

Na próxima rodada em Paris, Kvitova encara a #66 Laura Siegemund, que vem de vitória em dois sets sobre a #87 Paula Badosa.