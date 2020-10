Em disputa de quase quatro horas, Rublev bate Fucsovics e segue às quartas em Roland Garros

Nesta manhã de segunda-feira (5), o russo #12 Andrey Rublev derrotou o #63 Martón Fucsovics em uma longa batalha de 3h54, na quadra Suzanne-Lenglen, nas oitavas de final em Roland Garros. O húngaro teve chances em todos os sets, mas o russo, campeão em Hamburgo, último torneio preparatório para o Slam francês, anotou 6/7(4), 7/5, 6/4 e 7/6(3).

Logo no primeiro game do jogo, Fucsovics conseguiu quebrar o saque do russo. O húngaro não conseguiu manter a vantagem por muito tempo e, no sexto game, Rublev devolveu a quebra de serviço.

O húngaro, porém, voltou a ser agressivo no game de saque do russo e quebrou novamente no game seguinte. Ele teve a chance fechar o set quando sacou em 5/4, mas o russo jogou muito bem e devolveu a quebra e empatou o jogo, que só foi ser finalizado no tiebreak vencido por Fucsovics.

No segundo set, Fucsovics começou muito melhor que o russo, e conseguiu a primeira quebra logo no quarto game, abrindo vantagem. O húngaro abriu 5/2 e teve a chance de fechar o set quando sacou em 5/3, mas viu o russo se recuperar no set e devolver a quebra e depois empatar o jogo. O russo ainda conseguiu quebrar mais uma vez o saque do húngaro e fechou o set em 7/5.

Após sofrer uma virada no segundo set, Fucsovics conseguiu quebrar o saque do russo no quarto game, mas viu Rublev devolver a quebra no game seguinte e logo depois sétimo game. O húngaro até se recuperou e devolveu a quebra em seguida mas não conseguiu confirmar seu saque depois e viu o russo quebrar mais uma vez seu saque. Mais uma vez de virada, Rublev fechou em 6/4.

Diferente dos outros sets, no quarto set ambos jogadores foram muito regular nos seus games de serviço, e a única chance de quebra veio somente no décimo game. Fucsovics teve três set points no saque do russo, mas desperdiçou todas. O set só foi acabar no tiebreak onde Rublev jogou melhor e venceu por 7-3.

Ao fim da partida, Rublev teve um total de 44 winners e 47 erros não-forçados, equanto Fucsovics cometeu 63 erros não-forcados e somou 61 bolas vencedoras.

Na próxima rodada, o russo vai jogar a reedição da final de Hamburgo contra o grego #6 Stefanos Tsitsipas, que venceu por 3 a 0 o #20 Grigor Dimitrov. Na final há dez dias, Rublev bateu o grego em três sets.