Djokovic vence Khachanov e segue sem perder sets em Roland Garros

Ainda sem perder sets em Roland Garros, o #1 Novak Djokovic se garantiu nas quartas de final nesta segunda-feira (5). Ele bateu o russo #16 Karen Khachanov com parciais de 6/4, 6/3 e 6/3, em 2h26, na quadra Philippe Chatrier.

O primeiro set seguiu sem quebras até o oitavo game ,quando Djokovic abriu 5/3 e sacou para a primeira parcial. Mais errático durante este game, o sérvio não conseguiu confirmar seu serviço. Buscando empatar, Khachanov cometeu dupla falta que fez com que o número um fechasse por 6/4 em 51 minutos.

Djokovic venceu 83% dos pontos com seu primeiro serviço perdendo apenas três de 16. Conhecido por ser um grande devolvedor de saque, o campeão do Australian Open desta temporada venceu 42% dos pontos no primeiro serviço do russo e 40% no segundo. Em relação a bolas vencedoras, Khachanov disparou oito e cometeu dez erros não forçados contra 13 e seis respectivamente.

Com uma quebra no quarto game, Djokovic apenas administrou a vantagem para vencer o segundo set por 6/3. O sérvio salvou todas as quatro oportunidades de ter seu serviço quebrado.

Com mais bolas vencedoras na terceira série, o número um do ranking venceu por 6/3 e liquidou a partida em 2h26.

O detentor de 17 Grand Slams segue sem perder sets no torneio e busca ser o primeiro tenista da Era Aberta a vencer cada Major ao menos duas vezes. Djokovic foi campeão em 2016 quando venceu Andy Murray de virada na final.

Na próxima rodada, Djokovic irá reecnontrar o #12 Pablo Carreño-Busta, adversário do fatídico jogo no US Open em que o sérvio foi eliminado após acertar uma bolinha em uma juíza de linha. Esta é inclusive a única derrota do número um do mundo no ano.

Carreño-Busta vem de vitória em três sets sobre o qualifier alemão #186 Daniel Altmaier, parciais de 6/2, 7/5 e 6/2.