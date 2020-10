Carreño Busta supera Altmaier e reencontra Djokovic em Roland Garros

Um jogo de tênis encerrado em três sets a zero, muitas vezes, é tido como uma barbada por quem acompanha o esporte. Nesta segunda-feira (5), no duelo entre #18 Pablo Carreño Busta e #186 Daniel Altmaier, ficou provado que a situação, por vezes, não é assim.

Em dois dos três sets, é bem verdade, o espanhol conquistou a vitória com facilidade. No segundo, porém, o alemão deu trabalho para o rival, que quase sofreu uma derrota que poderia mudar os rumos de todo o cotejo. Ele acabou fechando em 6/2, 7/5 e 6/2.

O jogo

Altmaier começou a peleja sacando e precisou de nove pontos para confirmar o saque. Depois disso, amargou cinco games consecutivos de Carreño Busta (incluindo o segundo, com nove pontos; e o quinto, com treze), o que praticamente o colocou de cara com a vitória. Bastou ao espanhol administrar a vantagem e fazer 6/2 no final do set.

O segundo período foi o mais equilibrado dos três. Com todos os games confirmados até o quinto set, o sexto teve o espanhol com o serviço negado. Ele chegou a fazer 5/2 e estar prestes a confirmar o set, mas perder os últimos cinco games em sequência (incluindo o décimo, com onze pontos).

A fase ruim de Altmaier seguiu no começo do terceiro set. Ele perdeu os dois primeiros games que sacou - Carreño Busta chegou a ficar com parcial de 4/0 no começo do game. O alemão, é bem verdade, teve break points no oitavo game, mas não conseguiu quebrar o saque do espanhol.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Aberto da França, Carreño Busta enfrentará o #1 Novak Djokovic, que vem de vitória sobre o #17 Karen Khachanov. Curiosamente, Djokovic foi eliminado por acertar a bolinha em uma juíza no US Open justamente contra o espanhol, no último Slam antes de Paris.