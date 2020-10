Schwartzman vence jogaço contra Thiem e avança pela primeira vez às semis de Roland Garros

Em partida de incríveis 5h10, o #14 Diego Schwartzman desbancou o #3 Dominic Thiem, vice-campeão de Roland Garros nos últimos dois anos. O argentino marcou 7/6(1), 5/7, 6/7(6), 7/6(5) e 6/2 para vencer o austríaco pela terceira vez em nove confrontos. Esta foi a primeira vitória de Schwartzman em oito confrontos contra tenistas do top 10 em Grand Slams.

Vice-campeão do Masters 1000 de Roma há duas semanas, Schwartzman alcança as semifinais de um Slam pela primeira vez na carreira - ele havia caído nas quartas em Roland Garros 2018 e no US Open em 2017 e 2019. A vitória já garante a entrada do argentino pela primeira vez no top 10 da ATP - no momento ele é o oitavo no live ranking.

Por outro lado, Thiem cai pela primeira vez desde 2015 antes das semifinais em Roland Garros. Ele participou do torneio em sete oportunidades, com duas quedas na segunda rodada, duas semifinais e duas decisões. Esta também é sua pior participação em um Slam no ano, já que ele foi finalista no Australian Open e campeão do US Open.

Nas semifinais, Schwartzman enfrenta o #2 Rafael Nadal, que ainda não perdeu sets no torneio, e vem de vitória sobre o #75 Jannik Sinner, parciais de 7/6(4), 6/4 e 6/1. O argentino venceu o último confronto contra o espanhol nas quartas em Roma há duas semanas, a única vitória dele nos dez confrontos com o 12 vezes campeão do Aberto da França.