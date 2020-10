Kenin vence duelo estadunidense com Collins e vai às semifinais do Aberto da França

Melhor tenista ranqueada ainda viva em Roland Garros, a #6 Sofia Kenin se garantiu nas semifinais ao vencer duelo estadunidense contra a #57 Danielle Collins nesta quarta-feira (7). Kenin anotou 6/4, 4/6 e 6/0, em duas horas, na quadra Philippe Chatrier.

Kenin fez um primeiro set muito seguro no saque apesar de três duplas faltas cometidas. Ela não enfrentou nenhum break point e só perdeu três pontos no primeiro serviço. Apesar das duas tenistas terem tido mais winners do que erros não-forçados, a cabeça de chave quatro conseguiu bps em três saques de Collins e, aproveitando um deles, no quinto game, fechou em 6/4, em 45 minutos.

Na segunda parcial, Collins começou mais errática - cometeu 14 erros não-forçados e seis winners no set - e foi quebrada no quinto game. Ela, porém, reagiu. Após devolver a quebra logo na sequência, renovou as forças e conseguiu dificultar os golpes mais angulados de Kenin. Sacando em 5/4, a cabeça de chave quatro salvou três set points, mas, no quarto, acabou cedendo o saque pela segunda e última vez no jogo, vendo a rival devolver o 6/4, em 48 minutos.

Na parcial final, porém, Collins não conseguiu oferecer resistências. Sofrendo com dores no abdômen - ela pediu tempo médico após o quarto game -, a semifinalista do Australian Open 2019 fechou o set sem nenhum winner e cinco erros não-forçados. Sem muita dificuldade, Kenin perdeu apenas seis pontos no seu serviço e garantiu a vitória com um 'pneu': 6/0, em 27 minutos.

15-1 in Slams this season!



For @SofiaKenin, a first career win over Danielle Collins 6-4 4-6 6-0 earns a maiden semi-final at #RolandGarros pic.twitter.com/GXflirnMps — Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020

No total, Kenin teve 38 winners, contra 22 de Collins, que somou 34 erros não-forçados - sendo oito duplas faltas -, oito a mais que a rival.

Esta foi a quinta partida de Kenin no torneio, e a quarta que ela vence em três sets. Campeã do Australian Open deste ano, esta é apenas a segunda vez que ela ultrapassa a quarta rodada de um Slam. A jovem de 21 anos já venceu 15 partidas de Major este ano, mais do que no restante da curta carreira - ela tinha 12 nas 11 participações anteriores.

Esta também é a segunda melhor campanha de Collins em um Major - ela caiu nas semis do Aberto da Austrália 2019.

Na semifinal do Aberto da França, marcada para esta quinta-feira (8), Kenin encara a #11 Petra Kvitova, que vem de vitória por duplo 6/3 sobre a #66 Laura Siegemund.