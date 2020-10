Kvitova supera Siegemund e vai à semifinal de Roland Garros

Nesta quinta-feira (7), #11 Petra Kvitova mostrou que é uma das principais favoritas ao título de 2020 de Roland Garros. Nas quartas de final da edição do Grand Slam, a tcheca venceu por dois sets a zero a alemã #66 Laura Siegemund, com duplo 6/3. Ela iguala sua melhor campanha em Paris, que aconteceu em 2012.

Os dois sets da partida, porém, foram completamente diferentes. O primeiro teve poucas emoções, enquanto o segundo teve uma série de fatos dignos de nota.

Poucas emoções

A única quebra do primeiro set aconteceu no quarto set, enquanto Siegemund estava sacando. Com 3/1 na parcial do set no quarto game, coube a Kvitova administrar a vantagem e e fechar o primeiro período da partida em 6/3. Destaque para o quinto game, com sete pontos - foi o maior número registrado em um momento da peleja.

Quebras para dar e vender

O primeiro saque do segundo set foi da alemã, e ela foi vencida por Kvitova no primeiro game. Nos dois momentos seguintes, vitória de quem sacou - e 2/1 a favor da tcheca.

Daí até o final do set, apenas uma vez a sacadora confirmou o serviço: no oitavo game, que foi o penúltimo do período. Ao todo, foram duas quebras de serviço de Siegemund e três da tcheca, que fechou a peleja novamente em 6/3. O quarto game, com 11 pontos, foi o destaque do período.

O que vem por aí

Na semifinal de Aberto da França, Kvitova enfrentará a norte-americana #4 Sofia Kenin, que vem de vitória sobre a #57 Danielle Collins, parciais de 6/4, 4/6 e 6/0.