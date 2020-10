Tsitsipas se vinga de Rublev e segue à semifinal de Roland Garros

O #6 Stefanos Tsitsipas avançou às semifinais em Roland Garros após bater o #12 Andrey Rublev com autoridade nesta quarta-feira (7). Ele segue fazendo sua melhor campanha em Paris após bater em 1h55 o russo em sets diretos, com parciais de 7/5, 6/2 e 6/3, na quadra Philippe Chatrier.

Tsitsipas havia enfrentado Rublev recentemente na final do ATP 500 de Hamburgo, em partida que chegou a sacar para o jogo, mas não obteve sucesso. Desta forma, o russo garantiu o melhor título da sua carreira e terceiro da temporada.

Hoje a história foi diferente. Rublev chegou a sacar para o primeiro set 5/4 após quebrar o seu adversário no quinto game da parcial. Sem confirmar, Tsitsipas venceu os três games seguintes e fechou a série em 7/5, em 49 minutos.

O número seis do ranking foi mais eficiente vencendo mais pontos tanto com o primeiro quanto com o segundo serviço. Apesar de ter cometido um erro não-forçado a mais do que o russo, Tsitsipas disparou duas bolas vencedoras a mais - 11 a nove.

Sem ter seu serviço ameaçado nos dois sets seguintes, o campeão do ATP Finals na temporada passada quebrou Rublev duas vezes na segunda série e uma terceira para vencer com parciais de 6/2 6/3 respectivamente.

“Eu me senti confortável jogando nesta quadra e, apesar de ter tido um início ruim e de ter tido uma quebra contra, eu lembrei o grande lutador que sou.” comentou o grego em sua entrevista em quadra. “É também sobre encontrar soluções em momentos difíceis e eu consegui colocar meu cérebro para trabalhar”.

Tsitsipas perdeu apenas cinco pontos com seu saque no set e três no terceiro. Firme, chegou a disparar 24 bolas vencedoras, contra 16, e cometeu apenas oito erros.

Durante o torneio, o grego perdeu sets apenas em sua estreia, contra Jaume Munar, em partida que saiu de dois sets abaixo. Com isso, Tsitsipas venceu até o momento 14 sets seguidos já que, na terceira rodada, Aljaz Bedene desistiu do jogo no segundo set.

Tsitsipas enfrenta nas semifinais o #1 Novak Djokovic, campeão do Major em 2016, que eliminou o #18 Pablo Carreño Busta de virada.