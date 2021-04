Venus derrota Rus e vai à segunda rodada no Yarra Valley Classic

A #80 Venus Williams deu o pontapé inicial à sua temporada com autoridade na madrugada deste domingo (31). A norte-americana venceu de forma tranquila a #74 Arantxa Rus na primeira rodada do Yarra Valley Classic, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, após somente uma hora e cinco minutos de jogo. O torneio da série WTA 500 é um dos preparatórios para o Australian Open, disputado em Melbourne.

Mesmo com um domínio no geral, Williams sofreu um pouco em seu saque, principalmente no primeiro set. Foram sete break points contra, todos na etapa inicial. A diferença foi que a oponente esteve o mesmo número de vezes contra a parede e somente se salvou em três delas, enquanto ela se recuperou em todas.

O aproveitamento de Venus melhorou de forma estrondosa de uma parcial para a outra. Seu sucesso com primeiro e segundo saques subiu de 77% para 92% e 44% para 83%, respectivamente. Apesar de não ter sofrido quebras na etapa inicial, a seguinte foi muito mais tranquila e carimbou uma ótima performance para lhe dar passagem para a próxima rodada no torneio estreante de Yarra Valley Classic.

Os atletas chegaram semanas antes ao local, fizeram quarentena e agora participam do Yarra Valley como aquecimento, assim como o Gippsland Trophy, Grampians Trophy, Murray River Open e o Great Ocean Road Open - os dois últimos sendo torneios da ATP, além da ATP Cup.

Também no Yarra Valley Classic, estão nomes como a #1 Ashleigh Barty, #4 Sofia Kenin, a #11 Serena Williams. Outro nome importante é a #9 Petra Kvitova, tcheca que será a adversária de Venus na segunda rodada após sair de bye na primeira.