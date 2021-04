Itália vira confronto contra a Áustria e estreia com vitória na ATP Cup 2021

No primeiro dia da ATP Cup, a Itália conseguiu a virada vencendo a Áustria, em duelo válido pelo grupo C na madrugada desta terça-feira (2).

No primeiro jogo, #100 Dennis Novak surpreendeu e venceu #17 Fabio Fognini. Em duelo entre dois jogadores do top 10, o #3 Dominic Thiem perdeu para #10 Matteo Berrettini. Para decidir a parada, na peleja de duplas, Berrettini/Fognini venceram com certa tranquilidade Novak/Thiem e garantiram a vitória italiana.

As partidas

Na primeira peleja do duelo, os tenistas demoraram para se estabilizar. Nos primeiros quatro games, foram três quebras de serviço - e Novak saiu com 3/1 do período. Nos momentos seguintes, com todos os saques confirmados, destaque para o sétimo game, que teve 11 pontos disputados e vitória do austríaco.

Fognini, aparentemente, sentiu a surpresa de perder o primeiro set. Começando no saque, o italiano precisou de 11 pontos para confirmar o serviço - e, de quebra, precisou salvar três break points. No terceiro, com mais três break points em nove pontos, não deu - e Novak, novamente, quebrou o serviço do adversário. No quinto, mais nove pontos - ao menos dessa vez o italiano confirmou o serviço. E, no sétimo, em apenas quatro pontos, Fognini foi vencido - e, no momento seguinte, fechou o segundo set em 6/2.

Se o primeiro set da primeira partida teve instabilidade no começo, o da segunda teve irregularidades no final. Matteo Berrettini, no quinto serviço, quebrou o saque de Dominic Thiem em quatro pontos. Na segunda vez em que o austríaco sacou, em nove pontos, nova quebra do italiano - e, na sequência, o set foi vencido em 6/2.

Berrettini começou estraçalhando o rival no segundo set: quatro serviços, quatro ganhos - com direito a nove pontos e três break points ao todo. Nem mesmo o serviço quebrado, no sexto momento do período, foi o suficiente para tirar a vantagem do italiano - que fechou o set em 6/4.

Na partida de duplas, muita tranquilidade no primeiro set. Em sete games, Novak/Thiem venceram seis deles - sendo que o maior momento foi o quarto, com apenas seis pontos disputados. No seguinte, as duas duplas confirmaram os serviços. A exceção foi o sétimo game, em que Berrettini/Fognini quebraram o serviço dos austríacos - o que foi determinante para o 6/4 no final do período.