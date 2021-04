Kvitova supera jogaço contra Venus e avança no Yarra Valley Classic

Em mais um grande confronto entre duas das maiores tenistas do século, a #9 Petra Kvitova bateu a #80 Venus Williams por dois a zero na segunda rodada do Yarra Valley Classic, torneio da série WTA 500 preparatório para o Australian Open disputado em Melbourne. Na manhã desta terça-feira (2), Kvitova anotou 7/6(6) e 7/5, em 2h02.

Esta foi a oitava vez que Kvitova e Venus se enfrentaram e, pela primeira vez, o confronto não durou três sets. A tcheca lidera agora o confronto direto por cinco a três.

A partida foi muito equilibrada, mas Kvitova conseguiu manter seu nível mais alto nos momentos decisivos. No tiebreak do primeiro set, Venus chegou a salvar três set points, saindo de 3-6 para 6-6, mas acabou perdendo os dois pontos seguintes, com a tcheca fechando o set em mais de uma hora.

No segundo set, Kvitova enfrentou mais break points - seis a cinco -, mas só foi quebrada uma vez, enquanto quebrou Venus duas vezes. A última delas veio no game final. A tcheca fechou a partida com uma devolução curta, com certa dose de sorte, que a estadunidense não conseguiu alcançar: 7/5, em 59 minutos.

A first between these two: a straight sets win! 🤩



The No.4 seed @Petra_Kvitova defeats V. Williams, 7-6(6), 7-5.#YarraValleyWTA pic.twitter.com/mn11Hb2ft2 — wta (@WTA) February 2, 2021

Nas oitavas de final, Kvitova encara a argentina #47 Nadia Podoroska, cabeça de chave 14, que vem de vitória em sets diretos sobre a #110 Greetje Minnen.