De virada, Sérvia vence Canadá na estreia da ATP Cup

Na noite desta segunda-feira (1º), foi dada a largada pro inicio da ATP Cup 2021. Logo no primeiro dia, a atual campeã, Sérvia, derrotou o Canadá de virada.

Os duelos do confronto

A primeira partida do confronto foi realizada entre #15 Milos Raonic e #25 Dusan Lajovic. O primeiro set desse duelo foi equilibrado, mas no oitavo game, o canadense conseguiu a primeira quebra da partida e logo depois fechou o primeiro set em 6/3

O segundo set foi um pouco parecido com o primeiro, com apenas uma quebra de vantagem, Raonic venceu por 6/4 e abriu vantagem para o Canadá no confronto.

No segundo confronto da noite, o #1 Novak Djokovic derrotou o #12 Denis Shapovalov. Em duelo bastante equilibrado, o sérvio conseguiu a primeira quebra da partida no décimo segundo game, e venceu o primeiro set sobre o canadense por 7/5.

O segundo set bastante parecido, com ambos jogadores jogando bem nos seus games de serviço, nenhum teve muitas chances de quebra. Mas Djokovic foi superior novamente no 12º game e quebrou o saque do canadense para vencer a partida e empatar o confronto.

A definição do confronto entre Sérvia e Canadá só foi ser decidida no jogo de duplas entre Novak Djokovic e Filip Krajinovic contra Milos Raonic e Denis Shapovalov. Em duelo muito equilibrado, o sérvios saíram vitoriosos com parciais de 7/5 e 7/6.

Com essa vitória a sérvia vence o primeiro confronto do grupo A da ATP Cup 2021, grupo que ainda conta com a equipe da Alemanha.