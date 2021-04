De virada, Monteiro bate Ebden e vai às oitavas do Great Road Ocean Open

Melhor brasileiro no ranking da ATP, o #83 Thiago Monteiro se garantiu nas oitavas de final do Great Ocean Road Open, em Melbourne. Ele bateu na madrugada desta quarta-feira (3), o #320 Matthew Ebden, ex-top 40, com parciais de 6/7(4), 6/4 e 6/3, em 2h27.

Este é um dos dois torneios da série ATP 250 que está sendo disputado no complexo do Australian Open.

Mesmo depois de perder um longo primeiro set, de mais de uma hora, o brasileiro mostrou resiliência. Ele chegou a estar perdendo o segundo set por 4/2 e teve que salvar dois break points para não ficar em situação praticamente irreversível, mas reagiu e venceu os últimos quatro games da série, fechando em 6/4.

No terceiro set, Monteiro não encarou nenhum break point e, com uma única quebra no quarto games, garantiu a vitória por 6/3.

Monteiro encara nas oitavas de final o surpreendente #146 Carlos Alcaraz, espanhol de 17 anos. Ele despachou na segunda rodada o cabeça de chave um do torneio, o #14 David Goffin, com duplo 6/3.