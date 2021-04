Rússia derrota Japão e se classifica à semifinal  da ATP Cup

Na manhã desta quarta-feira (3), a equipe da Rússia venceu o Japão e garantiu o primeiro lugar do grupo D da ATP Cup com duas vitórias. Com vitórias tranquilas de Rublev sobre Nishioka e de Medvedev sobre Nishikori os russos garantiram a vitória no confronto.

As partidas

No primeiro duelo do confronto, o #8 Andrey Rublev venceu o #57 Yoshihito Nishioka por 6/1 e 6/3, com muita tranquilidade. No primeiro set, o russo começou sendo quebrado logo no primeiro game, mas se recuperou e fez seis games seguidos e venceu o set. No segundo set, Não deu chances ao japonês e conseguiu duas quebras, no terceiro e nono games para vencer a partida e abrir vantagem no confronto.

No segundo duelo, o #4 Daniil Medvedev não teve muitas dificuldades contra o#41 Kei Nishikori. O russo venceu por 6/2 e 6/4 e garantiu a vitória da equipe russa no confronto.

Medvedev quebrou o saque do japonês logo no primeiro game do jogo. Nishikori até conseguiu devolver a quebra no quarto game para deixar tudo empatado em 2/2.

Daí em diante, Medvedev não perdeu mais games no set e abriu vantagem na partida. O segundo set foi bastante equilibrado, mas o russo conseguiu quebrar o saque do Nishikori no nono game e confirmou seu serviço no game seguinte para vencer a partida.

A partida de duplas foi emocionante até o fim, a dupla japonesa composta por Ben Mclachlan e Nishioka venceram a dupla russa Evgeny Donskoy e Aslan Karatsev de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 12-10.

Na próxima partida, o Japão enfrenta a equipe da Argentina na última partida ATP Cup 2021. As duas equipes já estão eliminadas.