Dan Evans vence Coric e vai à semifinal do Murray River Open

Em duelo de dois cabeças de chave do Murray River Open, torneio da série ATP 250, venceu o que tinha o ranqueamento mais baixo. Com uma atuação sólida nesta sexta-feira (5), #33 Daniel Evans venceu o croata #25 Borna Coric por dois sets a zero em partida válida pelas quartas de final do certame.

Os dois atuaram duas vezes no mesmo dia já que a programação de quinta-feira (4) foi cancelada após um caso positivo de Covid-19 em um hotel onde atletas se hospedavam. Evans vinha de vitória sobre o #73 Marcos Giron, enquanto Coric havia batido o #47 Nick Kyrgios, dono da casa.

O confronto, entretanto, teve muito equilíbrio. Em duas horas e um minuto (bastante tempo para uma partida de dois sets), os dois tenistas venceram, pelo menos, cinco games em cada set.

Segurança ao sacar

Ao longo de toda a partida, apenas em uma oportunidade o saque de um jogador foi quebrado. Isso aconteceu no décimo primeiro game, quando Dan Evans rejeitou o croata. Com vantagem de 6/5 no placar, o britânico fez 7/5 no seguinte e confirmou a vitória. Vale destacar, também, a quantidade baixa de pontos no período como um todo: os games com mais pontuações foram o oitavo e o nono, cada um com sete pontos cada.

O terceiro game do segundo set foi marcante. Com Borna Coric sacando, os tenistas disputaram nada mais, nada menos que dezenove pontos até o croata conseguir fechar o próprio serviço - com direito a três break points salvos. Empatados em 6/6, os dois atletas foram para o tie-break e, no momento decisivo, Evans se sobressaiu demais. O croata marcou o primeiro ponto e, depois, o britânico venceu todos os demais, fechando o momento em 7-1.

O que vem por aí

Na semifinal do Murray River Open, Dan Evans enfrenta o francês #66 Jérémy Chardy, que venceu nas quartas por W.O. o #15 Stan Wawrinka.